“البحر الأحمر للتطوير” تطلق برنامجها التدريبي الثاني المنتهي بالتوظيف

أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الأربعاء)، برنامجها التدريبي الثاني المنتهي بالتوظيف؛ وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
ويستهدف البرنامج 100 مستفيد ومستفيدة كدفعة أولى، كجزء من اتفاقية تدريب 1000 مستفيد ومستفيدة، تم توقيعها في وقت سابق من مطلع هذا العام، وستتوالى الدفعات على مراحل بما يتناسب مع احتياجات المشروع التشغيلية.
ويشمل البرنامج مسارين في الضيافة الفاخرة، يتمثلان في مسار إدارة الغرف، ومسار الأغذية والمشروبات، ويستمر التسجيل للراغبين بالانضمام للبرنامج من اليوم وحتى يوم (الإثنين) القادم.
ويُكمل المتدربون حسب البرنامج، تدريباً لمدة 30 شهراً، تقسَّم إلى 3 مراحل، تشمل: البرنامج التأسيسي الذي يستمر لمدة 6 أشهر، يليه 18 شهراً من التدريب المهني، و6 أشهر للتدريب على رأس العمل. وفق “أخبار 24”.
ويشارك “هدف”، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، في دفع تكاليف التدريب الأكاديمي والمكافآت للـمستفيدين، في حين سيتعين على شركة البحر الأحمر الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه المرتبطة بالتوظيف، وتسهيل إجراءات الصندوق لتنفيذ عملية متابعة التدريب.