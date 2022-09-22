بأجواء وطنية وألعاب نارية.. مدن المملكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني 92 (صور)

تستعد مدن المملكة لإطلاق احتفالات اليوم الوطني 92، التي تتميز كل عام بالتنوع والاختلاف بين عروض احتفالية وترفيهية وحفلات وألعاب نارية وأنشطة تفاعلية وفعاليات مصاحبة.
وأعلنت أمانة منطقة الرياض استعداداتها للاحتفالات باليوم الوطني في نطاق 47 محافظة ومركزًا بالمنطقة تشارك بهم السكان والزوار البهجة والسرور في هذه المناسبة المجيدة.
وقامت أمانة جدة بتزيين الطرق والمرافق العامة براية التوحيد ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، ونشرت تهنئة اليوم الوطني على لوحات الطرق بالمحافظة.
وفي أجواء وطنية سعيدة، وبشاشة مائية وأغاني وطنية وعروض الليزر بالنافورة التفاعلية، استعدت أمانة منطقة نجران لمشاركة المواطنين والمقيمين الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92.
وكشفت أمانة نجران عن خطتها لإطلاق الألعاب النارية في سماء جازان احتفالاً بـاليوم الوطني، يوم غد الجمعة الموافق 23 سبتمبر في تمام الساعة 9 مساء في الكونيش الشمالي. وفق “أخبار 24”.
كما استعدت أمانة منطقة حائل للاحتفالات والتجهيزات لليوم الوطني في الشوارع والميادين بمجسمات ولوحات مضيئة وأعمدة إنارة.
وبشاشة عملاقة مزودة بنظام صوتي في شارع عبدالله بن رواحه بالدمام، استعدت أمانة المنطقة الشرقية لمشاركة المواطنين والمقيمين الاحتفالات باليوم الوطني، إلى جانب عرض فيديو يبرز أوجه التميز والنهضة العمرانية والمدنية والبلدية التي تعيشها المملكة والمنطقة الشرقية.
#برومو 🎥 |
ثقافتنا .. إرثنا.. هوّيتنا
نقدّمها بكـل بهجة في
مسيرة باص العـرضـة
السعودية 🇸🇦#اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار #أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/K2Vj9tFUCB
— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) September 21, 2022