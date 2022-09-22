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جديد المحليات > “سار” توقع اتفاقيات لتصنيع وتوريد عربات ونقل المعرفة للكوادر الوطنية
22/09/2022   10:03 م

“سار” توقع اتفاقيات لتصنيع وتوريد عربات ونقل المعرفة للكوادر الوطنية

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أعلنت الخطوط الحديدية “سار” عن توقيعها عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات العلاقة ضمن مشاركتها في المؤتمر التجاري الدولي لتكنولوجيا صناعات النقل بالخطوط الحديدية.

وأوضحت أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “TRINITY RAIL” لتصنيع وتوريد 6 أنواع مختلفة من العربات، وتدريب ونقل المعرفة للكوادر الوطنية تصنيع وتوريد عربات لنقل منتجات شركة صدارة بمجموع 47 عربة.

وبينت أن الاتفاقيات تضمنت التوقيع مع شركة “CAF” بهدف صيانة قطارات الركاب وتوريد قطع الغيار، ونقل المعرفة وتدريب الكفاءات الوطنية. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى توقيعها أيضاً اتفاقية مع شركة “هارسكو” لدعم خطط التشغيل والصيانة لتلبية التوسعة المستقبلية لقطارات الشحن والركاب، وتصميم وصناعة معدات صيانة القضبان الحديدية.

هارسكو

“سار” توقع اتفاقيات لتصنيع وتوريد عربات ونقل المعرفة للكوادر الوطنية

جديد المحليات
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