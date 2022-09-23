ولي العهد شبه همة السعوديين به.. ماذا تعرف عن جبل طويق؟ (فيديو)

شبَّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار عام 2018 في الرياض، همة الشباب السعودي بجبل طويق حيث قال: “همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض”.
ويشَّكل جبل طويق هلالاً جبلياً يمكن رؤيته حتى مسافة 800 كلم، فهو يتكوَّن من تكتل صخري جيري صُلب يبدأ من الزلفي شمال الرياض، حتى الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر، وجاءت تسميته بهذا الاسم نظراً لتشبيهه بالطوق.
يحيط بصحارى نجد
ويحيط “طويق” بصحارى نجد التي تعتبر إحدى أجمل الصحارى في العالم، والتي ينبت بها أكثر من ألفي شجيرة مختلفة تعمل على تحويل المنطقة إلى رياض مزهرة خلال موسم الربيع، ضمن التشكيلات الصخرية التي وصفها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم قبل نحو أكثر من 1500 عام: “فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا”.
القِدّية يستعير شعاره من طويق
واستوحى مشروع القِدّية شعاره من جبال طويق، حيث توِّفر منحدراتها التي يصل ارتفاعها إلى 300 متر، إطلالات بانورامية على مساحة شاسعة تبلغ أكثر من ضعف مساحة عالم ديزني في أورلاندو، كما تعطي مشاهد بصرية مختلفة للقدية، وتوفر تضاريسها أفكاراً جديدة لفعاليات يتم تنفيذها ضمن المشروع، مثل : “الاستكشاف والتخييم، وتجارب الطبيعة”. وفق “أخبار 24”.
كما يرتبط اسم طويق بمجموعة من المبادرات والفعاليات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومن أبرزها مبادرة طويق 1000 التي تم إطلاقها في فعالية Launch التقنية بالرياض، حيث تضم أكثر من 40 معسكراً تدريبياً في كل مناطق المملكة؛ وذلك عبر 4 مسارات رئيسية منتهية بالتوظيف تشمل: “البرمجة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وبرمجة الألعاب”.
#ولي_العهد شبه همة السعوديين به.. ماذا تعرف عن #جبل_طويق؟ #اليوم_الوطني_السعودي_92#هي_لنا_دار92https://t.co/ngxpZk5T0L pic.twitter.com/kIWZ0Ppc0l
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 23, 2022