“التعليم” توجه المدارس بالاحتفال باليوم الوطني لمدة أسبوع دراسي كامل

وجهت وزارة التعليم بتفعيل الاحتفاء باليوم الوطني في المدارس الحكومية والأهلية بمناطق المملكة كافة، وكذلك الجامعات والكليات، عبر تنفيذ البرامج والفعاليات الوطنية، وذلك لمدة أسبوع دراسي كامل ابتداء من اليوم (الأحد) حتى يوم الخميس القادم.
وتشمل برامج الاحتفالات إقامة معارض مصاحبة لعرض منجزات التعليم العام والجامعي، وأبرز النجاحات التي يفخر بها الوطن، وما تم تحقيقه من نجاحات وميداليات وأوسمة لطلابنا وطالباتنا محلياً وعالمياً، وكذلك منجزات وزارة التعليم، بما فيها منصات التعليم عن بُعد، والمقررات الإلكترونية، والطفولة المبكرة.
ويتضمن برنامج الاحتفاء فعاليات تراثية، للتعريف بتراث المملكة ومعالمها التاريخية، وكذلك فعالية “مصيّحة”، التي يتم فيها ربط الطلبة بالتراث العريق المرتبط بالإبل من خلال استعراض فرقة الهجانة، كما تشمل البرامج الاحتفالية منافسات رياضية، منها “بطولة كرة القدم الوطنية” مع عدد من الفعاليات الرياضية المصاحبة بمشاركة الطلاب والطالبات.
وتشهد البرامج الاحتفالية فعاليات أدبية وفنية، منها “أمسية وطن الشموخ”، وهي قصائد معبّرة عن الوطن بمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، كما أتاحت وزارة التعليم لطلبة المدارس والروضات المشاركة في الفعاليات من خلال المنصات التعليمية، حيث رفعت “كتيب تلوين تعليمياً” على منصة “مدرستي”. وفق “أخبار 24”.
وتنطلق الفعاليات الاحتفالية من المدارس والجامعات إلى أجواء المدن والمحافظات عبر فعاليات “دون حدك يا وطن”، التي تستهدف الاحتفال مع الجنود البواسل بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حتى يستذكر الطلاب والطالبات دور جنودنا للذود عن حياض الدين والوطن والاحتفاء بهم، وكذلك فعالية “مسيرة وطن” وهي مسيرة طلابية احتفالية باليوم الوطني الـ92.