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جديد المحليات > طقس اليوم.. رياح نشطة بالرياض وعدة مناطق مع استمرار انخفاض درجات الحرارة
25/09/2022   8:29 ص

طقس اليوم.. رياح نشطة بالرياض وعدة مناطق مع استمرار انخفاض درجات الحرارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير نشاطاً للرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية وكذلك مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة في المدينة المنورة والدمام، و36 درجة في الرياض، و38 درجة في جدة، و29 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. رياح نشطة بالرياض وعدة مناطق مع استمرار انخفاض درجات الحرارة

جديد المحليات
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