بمشاركة المملكة.. بيان رباعي يؤكد دعمه للمبعوث الأممي لتمديد الهدنة في اليمن

أكد وزراء وممثلو حكومات المملكة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة.
وشدد بيان صادر عن الأطراف الأربعة، على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022، إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة.
ورحب بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022، وكذلك مواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.
ودعا إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة بما في ذلك فتح الحوثيين للطرق الرئيسة حول تعز، والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، منوهاً إلى دعم الرباعي لمجلس القيادة الرئاسي، مشددين في الوقت نفسه على أهمية تماسك المجلس التشريعي.
وأدان الرباعي، التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز، كما أدانوا العرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة والذي يعد انتهاكاً لاتفاق الحديدة. وفق “أخبار 24”.
واتفقوا على أن وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.