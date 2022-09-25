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جديد المحليات > وزير التعليم يبحث مع مجموعة الأمريكية(MM) زيادة التعاون في توفير مناهج اللغة الإنجليزية
25/09/2022   8:29 ص

وزير التعليم يبحث مع مجموعة الأمريكية(MM) زيادة التعاون في توفير مناهج اللغة الإنجليزية

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استعرض وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع الرئيس التنفيذي لمجموعة (MM) الأمريكية للنشر جيانيس مالكوجيانيس، دعم أوجه التعاون بين الوزارة والمجموعة في توفير مناهج اللغة الإنجليزية.

وتطرق اللقاء إلى توقيع مذكرة إطارية مع المجموعة المتخصصة في توفير الكتب والمواد والخدمات لدعم تعليم وتعلّم اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن جولة وزير التعليم على الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

وبحث الجانبان دعم التعاون بين الوزارة والمجموعة فيما يتعلق بتقديم تصوّر عن إضافة مسار خاص باللغات أو STEM، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، وتطوير العمل بين مركز اللغة الإنجليزية بوكالة التعليم العام والمجموعة، الذي تم العام الماضي في مشروع تطبيق عينة من مناهج اللغات على 50 مدرسة للصفوف الأولية بمدارس المملكة. وفق “أخبار 24”.

وتقدم المجموعة مناهج اللغة الإنجليزية لمدارس المملكة من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث ثانوي، إضافةً إلى أن المجموعة تملك شركة “Binary Logic” التي توفر مناهج المهارات الرقمية، ومناهج الحاسب الآلي والهندسة.

وزير التعليم يبحث مع مجموعة الأمريكية(MM) زيادة التعاون في توفير مناهج اللغة الإنجليزية

جديد المحليات
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