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جديد المحليات > وزير “الموارد البشرية” يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي
25/09/2022   10:37 م

وزير “الموارد البشرية” يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

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رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم (الأحد)، اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الرياض خلال المدة من 25 إلى 26 سبتمبر الجاري.

ونقل المهندس الراجحي خلال كلمته في الاجتماع تحيات القيادة وتوجيهاتها بأهمية التكامل والتنسيق بين دول المجلس، كما أوضح أن الاجتماع ينسق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط الطموحة لدول الخليج، من خلال تنفيذ مبادرات إستراتيجية لمجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021 – 2025م)، وتطوير أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وسبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية، ورفع مستوى الإنتاجية وجودة الأداء. وفق “أخبار 24”.

وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، وعدد من المسؤولين.

وزير "الموارد البشرية" يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

وزير "الموارد البشرية" يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

وزير "الموارد البشرية" يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

وزير "الموارد البشرية" يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

وزير "الموارد البشرية" يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

وزير "الموارد البشرية" يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

وزير "الموارد البشرية" يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

وزير "الموارد البشرية" يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

وزير “الموارد البشرية” يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون الخليجي

جديد المحليات
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