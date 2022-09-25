“لجنة تأديب المحامين” توقف محامياً عن مزاولة المهنة سنة ونصفاً لمخالفته نظام المحاماة

أصدرت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل قرارها بإيقاف أحد المحامين عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف، لإساءته لإحدى الشركات والتشهير بها عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وتضمن القرار اتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلته جزائياً فيما نُسب إليه من وقائع تُكيف على أنها أوصاف جرمية، مخالفاً بذلك نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني للمحامين.
وفي ذات السياق أصدرت قرارات أخرى، تضمنت عقوبات تأديبية متفاوتة بحق 4 محامين خالفوا نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن القاعدة الثالثة من قواعد السلوك المهني للمحامين نصت على أنه: “يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة”.