وزير السياحة يؤكد على ضرورة العمل الجماعي للنهوض بالسياحة بعد تأثرها بجائحة كورونا

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أهميةَ تعزيز أواصر التعاون بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع السياحة لدى دول مجموعة العشرين، ومواجهة القضايا الرئيسية التي نتجت عن جائحة كورونا.
وشدد، خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي استضافته إندونيسيا، على ضرورة العمل الجماعي لنهضة القطاع السياحي، بعد أن ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على القطاع، مشيراً إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في تشكيل مستقبل القطاع.
وقال الخطيب: “صناعة السياحة تأثرت بجائحة كورونا، ويلزم التعاون لتحقيق التعافي لبناء مستقبل أفضل ولصناعة قطاع أكثر قدرة على توفير الثروات والفرص في الأماكن الأكثر حاجة إليها.”
ودعت مجموعة العشرين خلال الاجتماع إلى توفير إطار عمل مؤسسي للمضي قدماً في دعم قطاع السياحة عبر تعزيز السياسات المتعلقة بالمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمجتمعات، والتركيز على 3 قضايا ملحة، تتمثل في بنية الصحة العالمية، والتحول الرقمي، والطاقة المستدامة. وفق “أخبار 24”.
وتستند المملكة على تاريخ قوي من التعاون عبر القطاعات، فقد كانت مقرّاً لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، كما افتتحت العام الماضي أكاديمية السياحة في الرياض؛ لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للازدهار في قطاع السياحة.
وتستضيفُ المملكة في نوفمبر من هذا العام اجتماعات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الذي يجمعُ قادةً من جميع أنحاء العالم لمناقشة ومواجهة التحديات الرئيسية التي تؤثر على القطاع.