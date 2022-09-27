سكان المملكة ينفقون 10.4 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع.. وهذه مشترياتهم

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (18 – 24 سبتمبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح البنك المركزي أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.4 مليار ريال؛ حيث أنفق المستهلكون 1.6 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.5 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.4 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، 1.1 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 732 مليون ريال على الصحة، و671 مليون ريال على محطات الوقود، و668 مليون ريال على الملابس والأحذية، و565 مليون ريال على النقل، و392 مليون ريال على الأثاث، فيما تم إنفاق 375 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و299 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و293 مليون ريال على الترفيه والثقافة. وفق “أخبار 24”.
كما تم إنفاق 248 مليون ريال على المجوهرات، و239 مليون ريال على الفنادق، و92 مليون ريال على المنافع العامة، و85 مليون ريال على التعليم، و78 مليون ريال على الاتصالات.