يصل مجموع جوائزه لمليون ريال.. إطلاق تحدي طويق للدرونز بمشاركة 112 شخصًا

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق فعالية “تحدي طويق للدرونز”، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وذلك بتواجد 112 شخصًا من أصل 3000 متقدّم.
ويُقام التحدي في أكاديمية طويق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويشمل معسكراً تدريبياً مكثفاً يقدمه خبراء مختصون على مدار 6 أيام في الفترة من 27 من سبتمبر وحتى 2 أكتوبر، يليه هاكاثون على مدار 3 أيام من 3- 5 أكتوبر.
ويهدف الهاكاثون لإيجاد حلول مبتكرة عبر توظيف تقنيات الدرونز لحل تحديات واقعية تواجه المشاريع الكبرى في المملكة مطروحةً من شركاء التحدي (نيوم، القدية، أمالا، شركة البحر الأحمر للتطوير، وغيرهم).
ويتنافس المشتركون في إيجاد حلول للتحديات في مجالات النفط والغاز، والمجال الصناعي واللوجستي، ومجال العقار والبناء، وذلك للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال موزعة على المراكز الخمسة الأولى، والتي ستتوّج في الحفل الختامي في اليوم الأخير لتحدي طويق للدرونز يوم (الخميس) الموافق 6 أكتوبر. وفق “أخبار 24”.
وكان الاتحاد قد أعلن عن تفاصيل التحدي ومواعيده، وأتاح التسجيل حتى يوم (الجمعة) الموافق 23 سبتمبر، ووصل عدد المسجلين إلى 3000 متقدم؛ وبدأت بعدها مرحلة فرز المتقدمين وقبول المشتركين في يوم (السبت) 24 سبتمبر، حيث تم اختيار 112 متقدمًا للدخول في التحدي موزعين على 28 مجموعة.