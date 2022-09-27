“صندوق الاستثمارات” يكلف بنوكاً بترتيب أول إصدار لسندات خضراء مقومة بالدولار ومتعددة الشرائح

كلف صندوق الاستثمارات العامة السعودي مجموعة من البنوك منها سيتي وجيه بي مورجان بترتيب أول إصدار لسندات خضراء مقومة بالدولار ومتعددة الشرائح.
ومن ضمن البنوك المكلفة وفقاً لـ”رويترز” لتنسيق الإصدار عالميا وإدارة الدفاتر، بنك “بي.إن.بي باريبا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وجيه. بي. مورجان”، وستقوم البنوك بترتيب اجتماعات مع المستثمرين بدءا من اليوم الثلاثاء.
وسيكون الإصدار الأولي بشريحتين لأجل خمسة وعشرة أعوام وقد يتبع ذلك شرائح بآجال أطول وفقا لأوضاع السوق.
وستشارك أيضا بنوك منها كريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وسوسيته جنرال وستاندرد تشارترد في إدارة الدفاتر.