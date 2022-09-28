“الجدعان”: إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين قريبا

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه سيتم قريبا إنشاء منظم جديد موحد لقطاع التأمين في المملكة بهدف تطوير القطاع، داعيا المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار فيه.
وأضاف “الجدعان”، خلال كلمته في ندوة التأمين السعودي، أن هذا القطاع لم يصل إلى الطموح، ويحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة وتقديم خدمات جديدة.
ولفت إلى أن البنك المركزي قدم محفزات، كما طورت هيئة السوق المالية قواعد أفضل للاندماجات والاستحواذات، مشيرا إلى أن هناك 4 اندماجات تمت في القطاع فضلا عن اندماجات أخرى في طور الدراسة حاليا.
وأكد أن الوزارة ستعمل على دفع قطاع التأمين لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الحكومة، لافتا إلى أن قطاع التأمين يحمل فرصا كبيرة ويحظى بدعم كبير من القيادة. وفق “أخبار 24”.
ودعا “الجدعان” المستثمرين إلى النظر له بجدية، كما حث شركات التأمين الدولية على الاستثمار في المملكة سواء بفتح فروع أو مشاركة المستثمرين السعوديين، مضيفا أن الحكومة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان جادة جدا في تطوير القطاع المالي، خاصة قطاع التأمين.
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:
قطاع التأمين يحمل فرصا كبيرة ويحظى بدعم كبير من القيادة.. وندعو المستثمرين إلى النظر للقطاع بجدية #ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/KHuGOWnJki
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:
قريبا.. إنشاء منظم موحد لقطاع التأمين في المملكة#ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/QXavGJjL9q
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:
قطاع التأمين يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل المملكة وخارجها.. ونأمل من شركات التأمين التطوير للاستمرار في العمل #ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/n0o5tTWYA3
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022