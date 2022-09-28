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رياضة > رسميًا.. الكشف عن تفاصيل إصابة محمد العويس وياسر الشهراني
28/09/2022   7:21 م

رسميًا.. الكشف عن تفاصيل إصابة محمد العويس وياسر الشهراني

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كشف المنتخب السعودي عن تفاصيل إصابة ثنائي الأخضر ونادي الهلال، الحارس محمد العويس والظهير الأيسر ياسر الشهراني.

وأعلن المنتخب السعودي عبر  “تويتر” أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب “ياسر الشهراني” صباح اليوم في مدينة “الرياض”، أكدت وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

فيما أثيتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب “محمد العويس” عن تعرضه لالتواء في مفصل الكاحل.

وغاب الشهراني والعويس عن مباراة الأخضر أمام أمريكا، التي أقيمت أمس (الثلاثاء) وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الكشف عن تفاصيل إصابة محمد العويس وياسر الشهراني

رياضة
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