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رياضة > المسحل: حصلنا على ما نريده من معسكر إسبانيا.. وسبق واتفقنا مع الأرجنتين على ودية
28/09/2022   11:12 م

المسحل: حصلنا على ما نريده من معسكر إسبانيا.. وسبق واتفقنا مع الأرجنتين على ودية

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يرى رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، أن المنتخب الوطني قد حصل على ما يريده خلال معسكره بإسبانيا.

وقال المسحل، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: “ما زال أمامنا 6 مباريات للوصول للجاهزية التي نطمح لها واللاعب الذي سيؤدي ويقدم مستوى هو من سيشارك مع المنتخب في كأس العالم”.

وأتم رئيس اتحاد الكرة تصريحاته بقوله: “رغم عدم التسجيل لكن المهم أننا استطعنا الوصول للمرمى وتهديد الخصم وكان بإمكاننا التسجيل من عدة فرص وكان هناك اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني على لعب مباراة ودية قبل أن توقعنا القرعة معاً في نفس المجموعة”. وفق “أخبار 24”.

المسحل: حصلنا على ما نريده من معسكر إسبانيا.. وسبق واتفقنا مع الأرجنتين على ودية

رياضة
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