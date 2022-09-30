نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الوطنية للإسكان” تبرم 9 اتفاقيات بملياري ريال
30/09/2022   3:25 ص

“الوطنية للإسكان” تبرم 9 اتفاقيات بملياري ريال

+ = -
573

أبرمت الشركة الوطنية للإسكان 9 اتفاقيات تصل إلى ملياري ريال مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين من ذوي الخبرة والكفاءة.

جاء ذلك على هامش معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أقيم في مدينة الرياض، بمشاركة الوطنية للإسكان كراعٍ استراتيجي.

وتهدف الاتفاقيات إلى تقديم خدمات إدارة المشاريع والإشراف الهندسي، وتنفيذ أعمال التصميم وبناء الوحدات السكنية، وتقديم خدمات التقييم، بالإضافة إلى إدارة بيئة الطباعة والتحكم بالاستهلاك؛ بما يضمن جودة البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة التشغيلية وتطوير المشاريع. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه الاتفاقيات تبعاً لما وقعته الوطنية للإسكان خلال الأسبوع الماضي لتمويل وتطوير محفظة المشاريع بحجم استثمارات يتجاوز 40 مليار ريال؛ لبناء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة بالمملكة.

 خلال توقيع الاتفاقيات

خلال توقيع الاتفاقيات

خلال توقيع الاتفاقيات

“الوطنية للإسكان” تبرم 9 اتفاقيات بملياري ريال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885229803.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.