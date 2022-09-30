“الوطنية للإسكان” تبرم 9 اتفاقيات بملياري ريال

أبرمت الشركة الوطنية للإسكان 9 اتفاقيات تصل إلى ملياري ريال مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين من ذوي الخبرة والكفاءة.
جاء ذلك على هامش معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أقيم في مدينة الرياض، بمشاركة الوطنية للإسكان كراعٍ استراتيجي.
وتهدف الاتفاقيات إلى تقديم خدمات إدارة المشاريع والإشراف الهندسي، وتنفيذ أعمال التصميم وبناء الوحدات السكنية، وتقديم خدمات التقييم، بالإضافة إلى إدارة بيئة الطباعة والتحكم بالاستهلاك؛ بما يضمن جودة البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة التشغيلية وتطوير المشاريع. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الاتفاقيات تبعاً لما وقعته الوطنية للإسكان خلال الأسبوع الماضي لتمويل وتطوير محفظة المشاريع بحجم استثمارات يتجاوز 40 مليار ريال؛ لبناء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة بالمملكة.