بمشاركة 1.2 ألف دار نشر .. افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

افتتح، أمس (الخميس)، معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، بواجهة الرياض، تحت شعار “فصول الثقافة”، حيث سيستمر حتى 8 أكتوبر المقبل.
ويشارك في المعرض 1.2 ألف دار نشر، ودور بالوكالة تمثل 32 دولة، فيما يتضمن برنامجاً ثقافياً شاملاً يغطي أوجه الإبداع كافة.
وتفتح أبواب المعرض للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى 12 منتصف الليل.
ويقدم المعرض في برنامجه الثقافي نخبة من الكتاب والمؤلفين الذين سيتحدثون للزوار عن مؤلفاتهم عبر سلسلة لقاءات “حديث الكتاب”، إضافة إلى الندوات والمحاضرات الثقافية، والجلسات الحوارية التي تستضيف المفكرين والمبدعين في مختلف الموضوعات. وفق “أخبار 24”.
كما يتضمن البرنامج الأمسيات الشعرية، وورش عمل الطهي الحيّ، إلى جانب ما يزيد على 150 ورشة عمل في مختلف المجالات الثقافية، والعروض السينمائية التي ستقدمها “سينما الحوش” لعشّاقها، والحفلات الغنائية، والعروض المسرحية المصاحبة.
جولة ممتعة بين #فصول_الثقافة ✨#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب_2022 pic.twitter.com/GRwxONNwD1
— معرض الرياض الدولي للكتاب (@RyBookFair) September 29, 2022