بأغلبية الأصوات.. “الطاقة الذرية” تنتخب المملكة عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2024

حصلت المملكة على عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 2024، بأغلبية الأصوات، ضمن الدول الأعضاء في المجلس من مجموعتها الجغرافية – دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام للوكالة، اليوم (الخميس)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ويتألف مجلس محافظي الوكالة من 35 عضواً، حيث يعد أحد أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، سيما فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة مثل ملف الضمانات المسؤول عن التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار، كما يدرس البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.
يذكر أن المملكة قد شغلت مقعداً في مجلس المحافظين في الفترة بين 2019 إلى 2021، ويأتي انتخاب المملكة مرة أخرى تأكيداً على ثقة المجتمع الدولي في الدور الفعال والبناء للمملكة وسياستها المعتدلة الساعية لنشر السلام. وفق “أخبار 24”.