انطلقت اليوم فعاليات مهرجان “القهوة السعودية” في مركز ذي أرينا للمعارض بالرياض، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ للاحتفاء بالقهوة السعودية وتاريخها.
وسينتقل المهرجان إلى جدة في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في مركز سوبر دوم؛ ومن ثم للظهران في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر في “الظهران إكسبو”.
ويتكون المهرجان من 4 أقسام رئيسية؛ أولها: “فنجال الضيف” الذي سيضم فعاليات شجرة البن، والبيت الأخضر، ومنطقة العارضين، ومتحف الذهب الأخضر، ومنطقة للأطفال. أما القسم الثاني: “فنجال الكيف” فسيضم فعاليات تعاليل، وخبير القهوة، وتجربة التذوق، والقدوع.
ويحتضن القسم الثالث: “فنجال السيف” فعاليات؛ حوار القهوة، وورش عمل، ومسابقة القهوة السعودية “درب الفنجال”. وسيخصص القسم الرابع للمطاعم المشتملة على عربات الأطعمة، وجلسات مخصصة للأكل. وفق “أخبار 24”.
ويعد المهرجان أحد أنشطة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، بدعمٍ من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″؛ لتسليط الضوء على القهوة السعودية وعلاقتها الوثيقة بالتاريخ الثقافي للمملكة عبر تاريخٍ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة.
بتنظيم من #هيئة_فنون_الطهي.. مهرجان “#القهوة_السعودية” ينطلق في #الرياض#عام_القهوة_السعودية_2022 https://t.co/vngsRWLlmW pic.twitter.com/XsFY79qCCr
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 29, 2022