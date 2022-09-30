احتفلت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الجمعة)، بمناسبة اليوم البحري العالمي 2022م، ونظمت مسيرة بحرية مهيبة في محافظة جدة.
وحرصت الهيئة في ذكرى هذا اليوم، الذي يتكرر الاحتفاء به كل 30 سبتمبر من كل عام، على استعراض إنجازات الأسطول البحري السعودي الذي يعد الأول إقليميا والعشرين عالميا من حيث الحمولة الطنية.
وسيواكب احتفال الهيئة مسيرة بحرية تنطلق اليوم في الساعة 3 عصرًا بعدد من القوارب واليخوت البحرية على ساحل البحر الأحمر للمملكة وكذلك الساحل الشرقي.
وستشهد هذه المسيرة عرضا عسكريا يقدمه حرس الحدود السعودي، وتتضافر هذه الجهود لتحيِّي أكثر من 1000 بحار سعودي كان لهم الدور العظيم والأثر الكبير في دعم حركة التجارة وتدفق السلع الأساسية والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المملكة كانت من الدول السبّاقة للانضمام للمنظمة البحرية الدولية في العام 1969م، ويضم أسطولها البحري 426 سفينة، بحمولة طنية بلغت 13,5 مليون طن.