نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > رداً على مقطع متداول .. أمانة عسير تنفي إغلاق سوق الثلاثاء بأبها
30/09/2022   5:24 م

رداً على مقطع متداول .. أمانة عسير تنفي إغلاق سوق الثلاثاء بأبها

+ = -
469

نفت أمانة منطقة عسير إغلاق سوق الثلاثاء بمدينة أبها، وذلك ردًا على مقطع متداول بهذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة، ماجد الشهري، أن ما تم إغلاقه في السوق هو المحلات غير المرخصة والمخالفة لنظام الاشتراطات البلدية والصحية.

وأضاف أن الإغلاق تم بعد أن جرى إنذار هذه المحلات وإبلاغ أصحابها بضرورة إصدار التراخيص التي تخولهم من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي، مؤكدا أن أصحاب هذه المحلات لم يتجاوبوا مع تلك الإنذارات وتم على أثر ذلك الإغلاق بعد انتهاء المهلة الكافية. وفق “أخبار 24”.

ودعا أصحاب المحلات المخالفة إلى مراجعة الأمانة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، مشددا على ضرورة إصدار التراخيص النظامية التي تخولهم من ممارسة النشاط بسوق الثلاثاء، وذلك لتحديد ملاك تلك المنشآت لمراقبتها نظاماً.

رداً على مقطع متداول .. أمانة عسير تنفي إغلاق سوق الثلاثاء بأبها

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885229889.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.