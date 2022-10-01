تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة.. هذه أبرز فوائد القهوة السعودية

يحتفي عشّاق القهوة بمختلف أنواعها حول العالم يوم 1 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة، لكن يبرز بشكل خاص في المنطقة العربية “القهوة السعودية” التي تتميز بالعديد من الفوائد.
وتتميز القهوة السعودية بوجود العديد من الفوائد الصحية لتناولها، حيث يُنصح البالغون بتناول 400 مليغرام منها يومياً، مع الأخذ في الاعتبار بإمكانية تسبب الإفراط في شرب القهوة بأضرار صحية متعددة.
وتتضمّن فوائد تناول القهوة السعودية تقوية جهاز المناعة، وتنشيط الجهاز العصبي، وتقليل الشعور بالتعب والصداع، وتخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكري، ومنع تسوس الأسنان، كما تُعتبر بديلاً صحياً للمشروبات الغازية. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الفوائد المساعدة على حرق الدهون، وتزويد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلى جانب المساعدة في مواجهة الاكتئاب وتحسين المزاج، وتحسين مستوى الطاقة والذكاء والتركيز، والتقليل من خطر أنواع معينة من السرطان، والحماية من الزهايمر.
وتفيد القهوة في التقليل من خطر الإصابة بحصوات المرارة، وتخفيض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية في الدم، كما تُحسن مستويات ضغط الدم لدى كبار السن.