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جديد المحليات > “ساما”: ارتفاع القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص إلى 2.3 ترليون بنهاية أغسطس
02/10/2022   8:08 م

“ساما”: ارتفاع القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص إلى 2.3 ترليون بنهاية أغسطس

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كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، عن ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15% بنهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك، ارتفاع القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية لتصل إلى 2.3 ترليون ريال مقارنة يأكثر من ترليوني ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وأبانت أن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى أكثر من 2.2 ترليون ريال بنهاية أغسطس، وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية بلغت نحو 117.1 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

“ساما”: ارتفاع القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص إلى 2.3 ترليون بنهاية أغسطس

جديد المحليات
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