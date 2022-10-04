قال الخبير التقني إن المملكة أول دولة ناطقة باللغة العربية والثانية عالمياً بعد ألمانيا، تطلق خدمة مركز العائلة في سناب شات.
وأوضح الصديان أن هذه الخدمة ليست تجسسية بل لمتابعة الأبناء ومعرفة قائمة الأصدقاء ومن يتواصلون معهم؛ لافتاً إلى أن هذه الخدمة لا تتيح لأولياء الأمور مشاهدة محتوى المحادثة للأبناء.
وأشار إلى أن الحصول على خدمة مركز العائلة في سناب شات، يتمثل في الدخول إلى الإعدادات، ثم مركز التحكم في الخصوصية، ثم مركز العائلة، واختيار إحدى جهات الاتصال من أفراد العائلة، أو أكثر من شخص، وأخيراً إرسال الدعوة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لا يمكن لمتلقي الدعوة قبولها إلا إذا كان عمره أكثر من 15 عاماً، منوهاً إلى أنه يمكن للمراهق مغادرة مركز العائلة بكل سهولة بدون الرجوع لولي الأمر، على أن تصل رسالة تنبيه بمغادرته.