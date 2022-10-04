أعلنت وزارة السياحة عن تدشين برنامج مسرعات أعمال المشاريع السياحية في نسخته الثانية بعنوان: “مسرعة رواد السياحة”؛ بهدف تسريع نمو الشركات السياحية الناشئة، ورفع الكفاءات المحلية في القطاع السياحي.
يمتد البرنامج على مدار 16 أسبوعاً، ويعمل على بناء قدرات رواد ورائدات الأعمال من خلال استضافة مجموعة من الخبراء لتقديم ورش العمل والجلسات الإرشادية.
ويستهدف برنامج المسرعة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في أحد القطاعات السياحية التالية: مرافق الضيافة، وخدمة الطعام والمشروبات، ونقل الركاب -البري والمائي والجوي، وتأجير معدات النقل، ووكالات السفر والطيران، والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وأنشطة أخرى سياحية خاصة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
ويخوض المشاركون في البرنامج 4 مراحل، تبدأ من التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، تليها مرحلة الفرز والاختيار من خلال عرض مشاريعهم على لجنة التحكيم لاختيار 15 شركة ناشئة للانضمام إلى المسرعة التدريبية، وسيتم اختيار المشاركين بناءً على العديد من المعايير سواء من جانب التقنية، أو الابتكار، أو التوافق.