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جديد المحليات > بانخفاض 70 % في إصابات العمل.. “التأمينات” تكشف إحصائية السلامة والصحة المهنية
04/10/2022   7:38 م

بانخفاض 70 % في إصابات العمل.. “التأمينات” تكشف إحصائية السلامة والصحة المهنية

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، عن إحصائية السلامة والصحة المهنية خلال 13 عاماً.

وأوضحت المؤسسة أن مؤشر إصابات العمل لكل 100 ألف مشترك في عام 2009 وصل إلى 93.2 إصابة، في حين شهد عام 2021 انخفاضاً في الإصابات، حيث سجل 28.10 إصابة.

وأكدت أن نسبة الانخفاض في قيمة مؤشر الإصابات لكل 100 ألف مشترك وصلت إلى أكثر من 70% من 2009 حتى 2021.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن عدد زيارات التزام ووقاية تأمينية منذ بداية 2022 حتى شهر أغسطس وصل إلى 60 ألف زيارة، فيما وصل عدد الزيارات العامة في مجال السلامة والصحة المهنية إلى 10 آلاف زيارة و3.3 ألف زيارة توعوية، مشيرة إلى أن المستفيدين من فرع الأخطار المهنية وصلوا إلى 8.5 مليون مستفيد سنوياً.

بانخفاض 70 % في إصابات العمل.. “التأمينات” تكشف إحصائية السلامة والصحة المهنية

جديد المحليات
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