نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هيئة المهندسين تطلق خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة
06/10/2022   8:49 ص

هيئة المهندسين تطلق خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة

+ = -
703

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة هندسية؛ وذلك عبر نظام المكاتب والشركات الهندسية للهيئة؛ بهدف تعزيز خدماتها المقدمة للمستفيدين من الأفراد وقطاع المكاتب والشركات الهندسية في المملكة.

وأوضح الأمين العام للهيئة المكلف عبدالناصر بن سيف، أن المبادرة تهدف لتسهيل إجراءات تحويل المكتب إلى شركة هندسية، ودعم منظومة الخدمات لقطاع المكاتب الهندسية، وتوفير حلول تقنية لتقليل الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الهيئة.

وأشار “بن سيف” إلى أنها تهدف كذلك إلى دعم أهداف التحول الرقمي للهيئة، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل لإتاحة المجال للمكاتب الهندسية التعامل مع الخدمات الإلكترونية والأنظمة المقدمة من الهيئة السعودية للمهندسين وفروعها.

 هيئة المهندسين

وفق “أخبار 24”.

هيئة المهندسين تطلق خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885230706.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.