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جديد المحليات > الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يتلقى 34 ألف بلاغ إسعافي خلال سبتمبر
06/10/2022   6:32 م

الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يتلقى 34 ألف بلاغ إسعافي خلال سبتمبر

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كشف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور، مصطفى بلجون، أن غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة تلقت 34.7 ألف بلاغ خلال شهر سبتمبر الماضي تجاوبت معها الفرق الاسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وأوضح أن بلاغات الحالات المرضية سجلت أعلى نسبة بلاغات، 27.6 ألف بلاغ، بينما سجلت الحوادث المرورية (التصادم والدهس والانقلاب) 7 آلاف بلاغ، وجرى نقل 12.2 ألف حالة إلى مستشفيات المنطقة فيما تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات الباقية في مواقعها.

وذكر أن الهيئة تتلقى البلاغات عن طريق الرقم 997 أو من خلال تطبيق أسعفني، مبينا أن المنطقة تضم 98 مركزا إسعافيا مجهزا بالطواقم الإسعافية وبسيارات الإسعاف والأجهزة والمعدات الإسعافية على أعلى المستويات. وفق “أخبار 24”.

الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يتلقى 34 ألف بلاغ إسعافي خلال سبتمبر

جديد المحليات
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