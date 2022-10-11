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جديد المناطق > لتكون مدينة عالمية.. “أمانة الرياض” توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة
12/10/2022   12:38 ص

لتكون مدينة عالمية.. “أمانة الرياض” توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة

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وقعت أمانة منطقة الرياض اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل برنامج الدعم الفني، بهدف تمكين الأمانة من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والخبراء المتخصصين لرفع جودة الأعمال.

ويعد البرنامج بمثابة شبكة تطوير عالمية تعمل في أكثر من 177 دولة، بهدف دعم التغيير ونقل المعرفة والخبرات التطويرية ومواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية التي تواجهها الدول المشاركة بالبرنامج.

وتأتي الاتفاقية للاستفادة من أفضل البرامج والخبرات والتجارب العالمية، لتطوير منظومة أعمالها وخدماتها ورفع مستوى جودة الحياة لتكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن عالمية جاذبة للاستثمار.

لتكون مدينة عالمية.. "أمانة الرياض" توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة

لتكون مدينة عالمية.. "أمانة الرياض" توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة

لتكون مدينة عالمية.. "أمانة الرياض" توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة

وفق “أخبار 24”.

لتكون مدينة عالمية.. “أمانة الرياض” توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة

جديد المناطق
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