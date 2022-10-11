“المنافسة”: ليس من مهامنا محاربة القوى التجارية الكبرى التي لا تمارس الاحتكار

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد الخليفي اليوم الثلاثاء أن الهيئة ليس من مهامها مكافحة القوى التجارية الكبرى التي لا تمارس الاحتكار ولا تهدف لتقويضها أو محاربتها.
وأوضح الخليفي، في لقاء اتحاد الغرف السعودية مع الهيئة أن الهيئة تشجع العمل القائم على الممارسات الشريفة البعيدة عن تثبيت الأسعار والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في العطاءات الحكومية.
وقال إن قطاع الأعمال قد يرى في الهيئة العامة للمنافسة عائقًا في إجراءات الاندماج أو تقديم شكاوى ضده، ولكن الهيئة ستقوم بدورها وتتعاون مع القطاع الخاص وإطلاع منشآته على أنظمة المنافسة للعمل بها.
وأضاف أن الهيئة تراقب الأسواق لرصد الممارسات الاحتكارية والتدخل حال الشكاوى دون التدخل في كل مجال، فالهيئة يهمها سلاسة عمل القطاع الخاص.وفق “أخبار 24”.
وبين أن الجزاءات الموقعة على مخالفي نظام المنافسة تصدر من لجنة قضائية مستقلة ويحق للمتضرر الاستئناف في حال لم يقتنع بما قضت به اللجنة.
من جهته، أشاد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان بجهود الهيئة في تحسين المناخ التجاري والاقتصادي في المؤسسات والشركات وحماية المنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.