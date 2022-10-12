برعاية وزير الصحة.. المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية ينطلق في نوفمبر المقبل

ينطلق المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية في دورته الخامسة، في 6 نوفمبر المقبل بالرياض، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.
ويستمر المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى” على مدى 5 أيام، سيتم خلالها عقد 15 جلسة حوارية، و40 ورشة عمل وذلك بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها.
ويتخلل المؤتمر تقديم محتوى تعليمي من خلال ساعات تعليمية معتمدة، حيث صُمم برنامج المؤتمر بشكل كامل وتم إقراره من قبل العديد من الجهات الأكاديمية العالمية المختصة بالمحاكاة الصحية ليلبي احتياجات نطاق واسع من الأفراد، والجهات والشركات المختصة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الصحية.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن الموضوعات التي سيبحثها مؤتمر هذا العام تتمثل في تحسين الاستفادة من محاكاة الرعاية الصحية في التعليم والبحث والتقييم، وتعزيز تأثير تطبيقات محاكاة الرعاية الصحية على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، إلى جانب التقدم والابتكار في المجال. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن المشاركة فيه متاحة لقادة الرعاية الصحية، وخبراء جودة وسلامة الرعاية الصحية، والمختصين في الرعاية الصحية، والباحثين والمدربين في مجال الرعاية الصحية، ومنسقي وفنيي معامل المحاكاة، والمبرمجين ومطوري التقنيات، والمبتكرين الأفراد، والمنظمات، والمستثمرين، إضافة إلى طلبة الطب والعلوم الصحية.