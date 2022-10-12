منهم 6 لأول مرة .. 21 جامعة سعودية تدخل في تصنيف التايمز 2023م

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، دخول 21 جامعة سعودية في صدور تصنيف التايمز للجامعات العالمية في نسخته الأخيرة 2023.
وأضافت أن هذا التصنيف شهد دخول 6 جامعات سعودية فيه لأول مرة، كما حقّقت 7 جامعات أخرى تقدّماً في مراكزها، وحافظت 6 جامعات على مراكزها السابقة، بما يسهم في بقاء الجامعات السعودية ضمن مراكز متقدمة، وتفصلها مرتبة واحدة عن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية.
ولفتت الوزارة إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز احتلت المركز 101 عالمياً متصدرةً بذلك الجامعات السعودية، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي جاءت ضمن مجموعة “201-250″، ثم جامعة الملك سعود التي جاءت ضمن مجموعة “251-300”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن جامعة الفيصل جاءت ضمن مجموعة (301-350)، ودخلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأول مرة في التصنيف، وضمن مجموعة (351-400) بالتصنيف.