بمشاركة “الأخضر”.. تعرّف على قيمة المنتخبات العربية في كأس العالم 2022

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق النسخة الـ22 من كأس العالم 2022 بقطر، والتي تقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، بمشاركة المنتخب الوطني السعودي.
وتأهل المنتخب السعودي، إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2022 في روسيا.
وتشهد هذه النسخة من كأس العالم 2022، مشاركة 4 منتخبات عربية، فبجانب المنتخب السعودي، يوجد البلد المنظم قطر، والمنتخب المغربي، والمنتخب التونسي.
القيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022
ويُعد المنتخب المغربي أغلى المنتخبات العربية في مونديال قطر، من حيث القيمة التسويقية، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” المختص في انتقالات اللاعبين وإحصائياتهم. وفق “أخبار 24”.
وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب المغربي 232.30 مليون يورو (850.87 مليون ريال سعودي)، متفوقاً على المنتخب التونسي الثاني عربياً والذي بلغت قيمته التسويقية 65.85 مليون يورو (241.20 مليون ريال سعودي)، ثم المنتخب السعودي الثالث عربياً بـ23.10 مليون يورو (84.61 مليون ريال سعودي).
وجاء منتخب قطر مستضيف البطولة بالمركز الرابع في ترتيب القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022، وبلغت القيمة الإجمالية للاعبيه 18.33 مليون يورو (67.14 مليون ريال).
القيمة السوقية للاعبي الأخضر قبل المونديال
ووفقاً لموقع “ترانسفير ماركت” فإن سلطان الغنام لاعب فريق النصر تصدر قائمة أغلى اللاعبين السعوديين بـ3.5 مليون يورو (12.82 مليون ريال)، وهو اللاعب الوحيد الذي تجاوزت قيمته ثلاثة ملايين يورو.
وجاء سالم الدوسري بقيمة 2.80 مليون يورو (10.26 مليون ريال)، وياسر الشهراني مليوني يورو (7.33 مليون ريال)، بينما ضمت قائمة المليون يورو كلا من محمد كنو 1.8 مليون (6.59 مليون ريال)، محمد اليامي 1.2 مليون يورو (4.40 مليون ريال)، سعود عبدالحميد 1.2 مليون يورو (4.40 مليون ريال)، فراس البريكان 1.2 مليون يورو (4.40 مليون ريال)، وعبدالإله العمري مليون يورو (3.66 مليون ريال).
يذكر أن الأخضر سيستهل مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر بمواجهة الأرجنتين، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.