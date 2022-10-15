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جديد المناطق > بالصور.. سيارات كلاسيكية ومعدلة ونادرة تجتمع في “ساحة المحركات” بتبوك
15/10/2022   5:01 م

بالصور.. سيارات كلاسيكية ومعدلة ونادرة تجتمع في “ساحة المحركات” بتبوك

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نظم مجلس شباب منطقة تبوك، بالتعاون مع نادي الجولة الأخيرة لرياضة السيارات والدراجات النارية، التجمع الأول لهواة السيارات المعدلة، والكلاسيكية والدراجات النارية والرياضية.

وشارك في التجمع أمس (الجمعة)، عدد من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية بالمنطقة، وما يقارب 100 مالك للمركبات الحديثة والنادرة على مستوى شركات السيارات حول العالم.

وأوضح نائب رئيس مجلس الشباب، المهندس عبدالرحمن البوق، أن التجمع الترفيهي يهدف إلى تقديم تجربة فريدة باستعراض مجموعة من السيارات النادرة والرياضية والتاريخية، مما يدعم توجهات المجلس نحو تلبية رغبات الشباب وإشباع اهتماماتهم الفريدة، وتقديمها بمفاهيم ثقافية وترفيهية جديدة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المعرض الذي أقيم على أرض مجمع بارك مول التجاري بـ”ساحة المحركات” ويستمر مدة يومين، قد ضم العديد من الفعاليات المصاحبة كالمسابقات التفاعلية والمسرح الخاص بتقديم مختلف العروض والأنشطة.

سيارات كلاسيكية ومعدلة ونادرة تجتمع في "ساحة المحركات" بتبوكسيارات كلاسيكية ومعدلة ونادرة تجتمع في "ساحة المحركات" بتبوكسيارات كلاسيكية ومعدلة ونادرة تجتمع في "ساحة المحركات" بتبوكسيارات كلاسيكية ومعدلة ونادرة تجتمع في "ساحة المحركات" بتبوك

بالصور.. سيارات كلاسيكية ومعدلة ونادرة تجتمع في “ساحة المحركات” بتبوك

جديد المناطق
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