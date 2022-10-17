أشهر من كتب الأوبريتات الوطنية.. وفاة الشاعر عبدالله أبو راس

توفي الشاعر عبدالله أبو راس، أمس (الأحد)، وسيُصلّى عليه عقب صلاة عصر (الإثنين)، في جامع الراجحي بالرياض.
ونعى نهار أبو راس والده الشاعر والدبلوماسي سائلا الله له الرحمة والمغفرة، مشيرا إلى أن الصلاة عليه عصر يوم غد الإثنين في جامع الراجحي بالرياض.
وكتب الشاعر والدبلوماسي السعودي أبو راس العديد من الأعمال الغنائية الناجحة، والأوبريتات الوطنية البارزة، حيث كانت بداياته الشعرية عام 2008 بالتعاون مع كبار مطربي الوطن العربي، ولاقى عمله “لبيه يالحد الجنوبي” أثرا كبيرا بالجنود البواسل على الحد الجنوبي للمملكة
عمل الشاعر الراحل في وزارة الخارجية منذ 25 عامًا متدرجا في السلك الدبلوماسي من ملحق إلى وزير مفوض، وعمل في ممثليات المملكة في الخارج لمدة 13 عاما، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.وفق “أخبار 24”.
ومن أبرز أعماله “أوبريت الجنادرية 29″، و”اليوم الوطني 84″، وأوبريت “افتتاح كأس الخليج 22″، و”رعد الشمال”، و”لبيه الحد الجنوبي”، و”سلام من السعودية”.