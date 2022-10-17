“المساحة الجيولوجية” تعلن تسجيل هزة أرضية في تبوك بقوة 3.38 درجة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في بيان لها اليوم (الإثنين)، تسجيل هزة أرضية في تبوك بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لمركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة، سجلت الهزة الأرضية يوم أمس (الأحد) في تمام الساعة 10:46 مساءً.
وأضاف أبا الخيل أن الهزة الأرضية المسجلة كانت بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر وتبعد مسافة 48 شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.
وبين أن الهزة الأرضية ناتجة عن اجتهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت لإعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وطمأن المتحدث المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي وليس منها خطورة، مؤكداً أن محطات الرصد الزلزالي لم تسجل أي هزات ارتدادية.