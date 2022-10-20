نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > اتفاقية تعاون بين الخطوط السعودية وجامعة نورة في مجالي التدريب والتوظيف
20/10/2022   7:14 ص

اتفاقية تعاون بين الخطوط السعودية وجامعة نورة في مجالي التدريب والتوظيف

+ = -
924

وُجدت الخطوط السعودية وجامعة الوطن من المذكرة التعاونية التعاونية المشتركة لاستحداث برامج جاهزة بالأنشطة الخاصة ، الخطوط السعودية التابعة ، إلى جانب دعم “السعودية” الفرص التطوعية والتدريبية والتدريب التعاوني للطالبات تحت برامج الخدمة لطالبات الكلية التطبيقية.

مساعد المدير العام التنفيذي في العلاقات التجارية في الخطوط السعودية ، إلى أن مرتكزات هذا التعاون تتسق التعليمات.

يذكر أن 10 سيدات يتبوأن مناصب تنفيذية وو إثنين قيادية في الشركة ، إلى جانب شغل 154 وظيفة في ملاحة المقصورة وطاقم القيادة. وفق “أخبار 24”.

اتفاقية تعاون بين الخطوط السعودية وجامعة نورة في مجالي التدريب والتوظيف

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232787.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.