اتفاقية تعاون بين الخطوط السعودية وجامعة نورة في مجالي التدريب والتوظيف

وُجدت الخطوط السعودية وجامعة الوطن من المذكرة التعاونية التعاونية المشتركة لاستحداث برامج جاهزة بالأنشطة الخاصة ، الخطوط السعودية التابعة ، إلى جانب دعم “السعودية” الفرص التطوعية والتدريبية والتدريب التعاوني للطالبات تحت برامج الخدمة لطالبات الكلية التطبيقية.
مساعد المدير العام التنفيذي في العلاقات التجارية في الخطوط السعودية ، إلى أن مرتكزات هذا التعاون تتسق التعليمات.
يذكر أن 10 سيدات يتبوأن مناصب تنفيذية وو إثنين قيادية في الشركة ، إلى جانب شغل 154 وظيفة في ملاحة المقصورة وطاقم القيادة. وفق “أخبار 24”.