رفع 43 ألف متر مكعب من الأنقاض في 15 حياً بحاضرة الدمام

رفعت أمانة المنطقة الشرقية قرابة 43 ألف متر مكعب من الأنقاض في المرحلة الأولى من حملتها التي أطلقتها مؤخراً والهادفة لتحسين المشهد الحضري، وتستمر المرحلة الأولى شهراً وتتضمن الحملة 4 مراحل خلال العام.
وأوضح مدير إدارة النظافة بأمانة المنطقة الشرقية عبدالله الصفراء لـ”أخبار 24″ أن المرحلة الأولى من الحملة استهدفت 200 موقع في 15 حياً بحاضرة الدمام؛ لتشمل أحياء المنتزه والنهضة والشاطئ وعبدالله فؤاد بشرق ووسط الدمام، وأحياء طيبة والأمانة والمنار والفاخرية بغرب الدمام، وحي الوسام بالظهران والعزيزية بالخبر.
وأشار الصفراء إلى أن الأنقاض يتم نقلها إلى مكب خاص بالأمانة يبعد حوالي 60 كلم عن الحاضرة، كما أنه يوجد برامج تهدف إلى إعادة تدوير مخلفات البناء واستخدامها في الطرق ومواد البناء، مبيناً أن الحملة تقام بتوجيهات أمين الشرقية ومتابعة وكيله.