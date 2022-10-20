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جديد المناطق > ضمن مشاريع جودة الحياة.. إطلاق مشروع إنارة الواجهة الجبلية لـ “جبل أجا” بحائل
20/10/2022   9:52 م

ضمن مشاريع جودة الحياة.. إطلاق مشروع إنارة الواجهة الجبلية لـ “جبل أجا” بحائل

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أطلقت أمانة منطقة حائل، مشروع إنارة الواجهة الجبلية لمدينة حائل، ضمن مشاريع جودة الحياة ومعالجة التشوهات البصرية؛ وذلك انطلاقاً من المكانة التاريخية التي تحظى بها جبال أجا.

وأشار المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي سعود بن فهد، إلى أن أمانة منطقة حائل تولي مشاريع أنسنة المدن اهتماماً كبيراً؛ لما لها من دور فعال في تحسين جودة الحياة والتنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية التي تُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت بن فهد إلى أن إدارة مشاريع بالأمانة حرصت على تحسين الواجهة الجبلية خلال الفترة المسائية بتقنيات جديدة ووحدات إضاءة تفاعلية وموفرة للطاقة تحقق كفاءة الاستهلاك وكفاءة الإنفاق، من خلال 1.3 ألف وحدة إضاءة مربوطة بشبكة بيانات عالية السرعة بالواجهة الجبلية التي تمتد لأكثر من 5 آلاف متر، حيث سيتم مشاهدتها بوضوح تام على بُعد أكثر من 25 كلم.

 جبل أجا

جبل أجا

وفق “أخبار 24”.

ضمن مشاريع جودة الحياة.. إطلاق مشروع إنارة الواجهة الجبلية لـ “جبل أجا” بحائل

جديد المناطق
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