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جديد المحليات > “إحسان”: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من 2.7 مليار ريال
22/10/2022   10:30 م

“إحسان”: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من 2.7 مليار ريال

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أعلنت منصة “إحسان”، اليوم (السبت)، أن إجمالي حجم التبرعات التي تلقتها المنصة بلغ أكثر من 2.7 مليار ريال، بإجمالي عدد عمليات وصل إلى 42 مليون عملية تبرع، استفاد منها 4.8 مليون مستفيد.

وبيّنت المنصة أن مجالات التبرع اشتملت على 22 مجالاً، فيما بلغ إجمالي الجمعيات الشريكة أكثر من 960 جمعية، وإجمالي الفرص المكتملة أكثر من 10.9 ألف فرصة.

وأشارت إلى أن التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري، تعود بالنفع على مختلف المجالات الخيرية؛ بما في ذلك التعليمية (49 ألف مستفيد)، والاجتماعية (395 ألف مستفيد)، والصحية (157 ألف مستفيد)، والغذائية (3.9 مليون مستفيد)، والسكنية (52 ألف مستفيد)، والدينية (219 ألف مستفيد).

 إحسان

وفق “أخبار 24”.

“إحسان”: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من 2.7 مليار ريال

جديد المحليات
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