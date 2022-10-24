بالصور والفيديو.. محافظ الخرج يطلق حملة “عليكم بسنتي” التوعوية

أطلق محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٣/٢٨هـ حملة “عليكم بسنتي” التوعوية، والتي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج الشيخ /عبد الله بن عبدالعزيز آل خريف وعدد من منسوبي الهيئة.
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم وأشاد بهذه المبادرة الخيرة ونوهَ بجهود الرئاسة العامة وكذلك هيئة محافظة الخرج ودورها المبارك في خدمة المجتمع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وبعد ذلك قدم فضيلة رئيس هيئة الخرج موجزاً عن الحملة وأهدافها وأنها تحظى بمتابعة وتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .
وتهدف الحملة إلى بيان أهمية سنّة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها، وأثرها في المجتمع، وتستمر لمدة ٦ أشهر، تستهدف خلالها كل فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية .
بعد ذلك قدم فضيلة رئيس الهيئة لسعادة المحافظ تقرير مناشط التوعية والتوجيه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج لعام 2021م.
وفي الختام شكر المحافظ رئيس ومنسوبي الهيئة على الجهود المبذوله من قبلهم في المحافظة.