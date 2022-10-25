منصة “ادرس في السعودية” تسجل 50 ألفاً من الطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة بالمملكة

جذبت منصة “ادرس في السعودية” آلافا من الطلاب من مختلف بلدان العالم، وذلك خلال مشاركة وزارة التعليم والجامعات بالمعرض الدولي للتعليم “إكسبو”، والذي أُقيم بمدينة الشارقة واختتم فعالياته (السبت) الماضي.
ودخل أكثر من 50 ألف زائر من الطلبة الدوليين من مختلف بلدان العالم على المنصة التي توفر خدماتها بـ10 لغات مختلفة، وذلك بعد أن شهد جناح الوزارة المشارك إقبالاً كبيرًا من الطلاب والطالبات الدوليين الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات السعودية وفق التخصصات المتاحة.
وأكدت الوزارة أن عدد الطلبة الدوليين المسجلين بلغ أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، موضحة أن المنصة متاحة حتى منتصف شهر يناير القادم. وفق “أخبار 24”.