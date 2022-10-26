رينارد يتحدث عن الأخبار السعيدة ونبأ سيئ في معسكر الأخضر

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد عن الأخبار الجيدة والنبأ السيئ خلال معسكر الأخضر المُقام حاليًا في الإمارات ضمن التحضيرات لكأس العالم قطر 2022.
وقال رينارد، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء: “لدينا أخبار جيدة عن اللاعبين المصابين والذين لم يتدربوا مع الفريق في التمارين الاعتيادية يوم أمس، سالم الدوسري بدأ التدرب مع الفريق وسلمان طبعًا دخل في التدريبات منذ الأسبوع الماضي وسامي النجعي ومادو أيضًا تدربا مع الفريق، لذا هذه أخبار سعيدة لنا وما زلنا ننتظر أخبارًا جيدة جدًا عن اللاعبين الذين يواصلون برامجهم التأهيلية لكننا ننتظر مرحلة التأهيل المرتبطة باللعب بالكرة والجري”.
وتابع المدرب الفرنسي: “آمل أن يكون كل من ياسر الشهراني، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، أحمد شراحيلي قادرين على العودة للتدريبات خلال أسبوع أو أكثر أو عشرة أيام، سيكون هذا الأمر رائعًا للمجموعة، وسلطان الغنام وناصر الدوسري يجهزان نفسيهما في مركز سبيتار الدوحة وهذا مركز جيد لإعادة التأهيل لعودتهما للتمارين وهذا إعداد عالٍ الجودة لهما، لذلك نأمل أن نراهما في أسرع فرصة لأن كأس العالم شيء كبير جدًا ومهم أن يكون معنا أفضل اللاعبين”.
واسترسل مدرب الأخضر: “للأسف لدينا خبر واحد سيئ، فواز القرني سيُغادر معسكر هذا المساء لأنه لن يستطع الاستمرار معنا لذلك قلوبنا معه؛ فقد كان جزءًا من القائمة وعنصرًا مهمًا فيها لذلك نتمنى له الأفضل وأن يكون قادرًا على دعمنا وتشجيعنا في الدوحة لأنه جزء من هذه المجوعة”. وفق “أخبار 24”.
وأردف: “غدًا ستكون ثاني مباراة إعدادية لنا ستكون بنفس طريقة المباراة الأولى سنُقسم الدقائق بين اللاعبين البعض يلعب 60 دقيقة والآخر 30 دقيقة ولكن التشكيلة عكس المباراة السابقة هذه كانت خطتنا لأول مباراتين”.
وأتم المدرب تصريحاته بقوله: “من المهم في هذه اللحظة أن نهتم بلياقتنا في العمل ونكون حذرين من عدم حدوث إصابات، نحن نعمل بشكل جيد واللاعبون مخلصون في العمل ويعملون بشكل جيد، كل شيء رائع”.