“كاتموسفير” تطلق مسيرة “كات ووك” للحفاظ على القطط البرية

أعلنت مؤسسة “كاتموسفير” عن تنظيم مسيرة “كات ووك” المجتمعية للعام 2022 يوم 5 نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية المحافظة على القطط البرية السبعة.
وأوضحت أن القطط السبعة تتمثل في “النمر، الأسد، الفهد، اليغور، الببر، أسد الجبال، نمر الثلج، مع التركيز بشكل خاص على النمر العربي”.
ودعت المؤسسة الجميع للمشاركة في كات ووك لدعم التوجه المنشود، وذلك من أي مكان بالعالم عبر التسجيل، وتحديد القط البري الذي يتم إهداء مشاركتهم له،
وتمتد المسيرة لمسافة 7 كيلومترات وتسلط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية، فيما تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا -إحدى شركاء كاتموسفير- على برنامج الإكثار وإعادة التوطين في المملكة.
وشهدت مسيرة “كات ووك” العام الماضي مشاركة أكثر من 27 ألف من 102 دولة، بلغت مدى مسيرتهم نحو 150ألف كيلو مترا.
يذكر أن مؤسسة كاتموسفير تأسست عام 2021 من قبل الأميرة ريما بنت بندر، وتسعى إلى تشجيع الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الرفاهية الجماعية.
وفق “أخبار 24”.