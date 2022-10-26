“سدايا” تطلق “معسكر سواهر” لبناء قدرات وطنية في أنظمة كاميرات المراقبة الذكية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبر أكاديميتها، اليوم (الأربعاء)، إطلاق “معسكر سواهر” بالشراكة مع أكاديمية طويق.
ويهدف المسار الأول من “معسكر سواهر” الذي يأتي تحت اسم “أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية”، إلى بناء قدرات وطنية واعدة في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية، حيث يمنح المعسكر المتدربين فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والتقنية؛ وذلك بتوفير محتوى تدريبي مُكثف طُور من قبل أفضل المختصين والشركات الرائدة في المجال.
وأوضحت “سدايا” أنه يشترط للالتحاق بالمعسكر الذي سيبدأ أول مساراته في 13 نوفمبر المقبل حتى 8 ديسمبر في مقر أكاديمية طويق بالرياض، أن يكون المتقدم من مواطني ومواطنات المملكة الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي إطلاق المعسكر بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات الجهات الحكومية والخاصة، حيث يُعد مسار “أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية” بمثابة نقطة انطلاق لسلسلة من المسارات في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية.