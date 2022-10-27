5 خطوات لاستعادة كلمة المرور في “حساب المواطن”

جدد برنامج حساب المواطن، اليوم (الخميس)، التذكير بخطوات استعادة كلمة المرور في حال نسيانها؛ وذلك من خلال 5 خطوات.
وبيّن أن خطوات استعادة كلمة المرور تبدأ بالدخول على صفحة البوابة الإلكترونية، والضغط على خاصية “نسيت كلمة المرور” وإدخال: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، وتاريخ انتهاء الهوية، مبيناً أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية على رقم الجوال بكلمة المرور المؤقتة؛ إذا كانت المعلومات المدخلة صحيحة.
وأضاف أن المستفيد يقوم بإدخال رقم هويته، وكلمة المرور المؤقتة، وأخيراً تغيير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة مرور أخرى.
وفق “أخبار 24”.