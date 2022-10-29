“الغذاء والدواء”: 5 حقوق أساسية لمُستخدمي الأجهزة الطبية المنزلية

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقوق مُستخدمي الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية، ومنها التأكد من وجود تاريخ الصلاحية على عبوات بعض الأجهزة قبل الاستخدام.
وأكدت الهيئة، أن تلك الأجهزة مُخصصة للاستخدام في أي بيئة خارج مرفق الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن هناك 5 حقوق أساسية لمستخدمي الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية.
ودعت إلى التأكد من وجود كتيب مرفق للإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية الاستخدام والعناية بالجهاز، وكذلك الحصول على شرح طريقة الاستخدام سواء من الممثل المعتمد أو الموزع.
ولفتت إلى أنه يجب أن تتضمن البطاقة التعريفية المُثبتة على الجهاز على تاريخ الصلاحية بشكل واضح عند اللزوم، إلى جانب التأكد من وجود ضمان الجهاز الطبي وتوفر خدمات ما بعد البيع، مع التأكد من حصول الأجهزة الطبية على إذن من الهيئة بالتسويق وأن تحتوي البطاقة التعريفية للجهاز على معلومات الاتصال بمراكز المساعدة الفنية.
وفق “أخبار 24”.