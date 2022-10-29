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جديد المحليات > “سوق المال”: ارتفاع قيمة تداول المستثمرين الأجانب بنسبة 28% خلال الربع الثاني 2022
29/10/2022   4:39 م

“سوق المال”: ارتفاع قيمة تداول المستثمرين الأجانب بنسبة 28% خلال الربع الثاني 2022

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أعلنت الهيئة العامة لسوق المال، ارتفاع قيمة ملكية المسـتثمرين الأجانب من غير الخليجيين بنهايـة الربـع الثانـي 2022م في السوق المالية بنسبة 28%.

وأوضحت الهيئة، أن قيمة المبالغ المستثمرة تبلغ نحو 354 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 276 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2021.

وأبانت أن المستثمرين المؤهلين يستحوذون على 80% من الاستثمارات، فيما تبلغ نسبة الشركاء الاستراتيجيين 16%، والمستثمرين المقيمين 3%، واتفاقيات المبادلة 1%، والمحافظ المدارة 0.01%. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الهيئة إنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني من العام الحالي 2022م

انفوجرافيك

“سوق المال”: ارتفاع قيمة تداول المستثمرين الأجانب بنسبة 28% خلال الربع الثاني 2022

جديد المحليات
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